PSG perde para Inter de Milão em mais um amistoso com Neymar no banco de reservas

Nesta terça-feira (1º), o Paris Saint-Germain perdeu da Inter de Milão por 2 a 1, de virada, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. O português Vitinha abriu o placar para os franceses, enquanto Esposito e Sensi viraram para os italianos.

Neymar, mais uma vez, ficou no banco e não foi utilizado pelo técnico Luis Enrique. O brasileiro chegou a calçar chuteiras e animou a torcida, mas não foi a campo. O camisa 10 não atua pelo PSG desde o dia 19 de fevereiro, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Ele passou por cirurgia no tornozelo, e ainda não retornou aos gramados. Com o futuro indefinido, Mbappé, que está afastado após se recusar a renovar seu contrato, também segue como desfalque nos últimos compromissos da pré-temporada.

Este foi o quarto amistoso do PSG na pré-temporada. Neymar não foi relacionado no primeiro, contra o Le Havre (vitória por 2 a 0), e ficou no banco de reserva nos outros três, onde a equipe não venceu nenhem, empatando sem gols com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e perdendo por 3 a 2 para o Cerezo Ozaka, além do revés para a Inter.

O clube ainda faz mais um amistoso, antes de estrear oficialmente na temporada, contra o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, nesta quinta-feira (3). O primeiro jogo no Francês acontece no dia 13 de agosto, contra o Lorient.