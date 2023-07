Red Bull domina GP da Bélgica com dobradinha de Verstappen e Pérez

A Red Bull conseguiu sua 27ª dobradinha na Fórmula 1 neste domingo (30) graças ao grande desempenho de Max Verstappen e Sergio Pérez no GP da Bélgica. Mesmo largando em sexto, o líder do campeonato sobrou na pista e venceu com tempo de 1h22min30s450. Pérez parece ter reencontrado o bom momento e se manteve no pódio novamente. Com 100% de aproveitamento na temporada, esta foi a 13ª vitória consecutiva da Red Bull na F-1, um recorde na competição.

O pódio ainda teve Charles Leclerc, que segurou Lewis Hamilton para garantir lugar para a Ferrari no Top 3. Seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz Jr., abandonou a prova por danos no carro.

A estratégia da Mercedes deu certo, Hamilton terminou na frente de Fernando Alonso (quinto colocado) e ainda roubou a volta mais rápida de Verstappen na última volta. Com o resultado, o britânico heptacampeão fica apenas um ponto atrás de Alonso na classificação, 149 e 148. George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll e Yuki Tsunoda completaram o top 10 no circuito de Spa.

Verstappen chegou aos 314 pontos na classificação geral, seguido de longe por Pérez, que tem 189. São 125 pontos de diferença. O quinto colocado, logo atrás de Alonso e Hamilton, é Leclerc, que chega a 99 pontos na classificação do campeonato.

Verstappen segue liderando com folga. Esta foi a 10ª vitória de Verstappen na temporada, a oitava seguida. Nas únicas duas vezes que o bicampeão não venceu, Pérez tratou de levar o primeiro lugar da corrida no Azerbaijão e na Arábia Saudita. Verstappen chega a 45 vitórias na Fórmula 1 na carreira. O piloto da Red Bull chega à metade da temporada sobrando e entra no recesso da categoria com ótima folga rumo ao tricampeonato.

Depois de um grande fim de semana, com direito a pódio na corrida sprint, o jovem Oscar Piastri abandonou a prova do GP da Bélgica logo na primeira volta. O australiano bateu com Carlos Sainz e danificou o carro da McLaren, sendo obrigado a abandonar. Mais tarde, Sainz também deixou a prova.

A pole position de Leclerc não durou muito. O monegasco, logo na largada, foi ultrapassado por Pérez.

Verstappen largou da sexta posição, mas não demorou para ganhar espaço na briga pelo pódio. Após ultrapassar Hamilton, o holandês deixou Leclerc para trás na nona volta. Neste momento, a Red Bull já dominava a corrida, com os dois pilotos aproveitando para ir ao boxe. Na 17ª volta, o atual bicampeão da Fórmula 1 assumiu de vez a liderança no circuito de Spa.

A Fórmula 1 terá uma pausa de quase um mês, retornando para a segunda metade da temporada no dia 25 de agosto, com o Grande Prêmio da Holanda.

Confira o resultado do GP da Bélgica:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h22min30s450

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 22s305

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 32s259

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 49s671

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 56s184

6º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min03s101

7º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1min13s719

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min14s719

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min19s340

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min20s221

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min23s084

12º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min25s191

13º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), a 1min35s441

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min36s184

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min41s754

16º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min43s071

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min44s476

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1min50a450

Não completaram a prova:

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari)