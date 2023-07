Goiás x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após um duro revés na Copa do Brasil, contra o Flamengo, que deixou distante o sonho do hexacampeonato da competição, o Grêmio visita o Goiás, neste domingo (30), às 18h30min, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde irá buscar os três pontos para se manter na vice-liderança da competição.

Apenas o Botafogo está à frente do Tricolor na tabela, com 40 pontos somados em 16 partidas. A equipe de Renato Portaluppi, por sua vez, tem um jogo a menos, contra o Corinthians, válido pela 15ª rodada, que foi adiado por conta de um compromisso dos paulistas na Sul-Americana, e somou um total de 29 pontos.

Para enfrentar os goianos, o comandante gremista não poderá contar com Walter Kannemann, que fraturou a mão no confronto com o rubro-negro carioca, e Franco Cristaldo, com uma lesão muscular na coxa, sofrida na mesma partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.



Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro, Villasanti, Carballo e Cuiabano; Bitello, Suárez e Ferreira. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Victor Hugo dos Santos e Felipe Alan Costa de Oliveira. No VAR, estará Rafael Traci.

SERVIÇO GOIÁS X GRÊMIO

Local: Estádio Hailé Pinheiro;

Horário: 18h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere.