Empate entre Estados Unidos e Holanda marca abertura da segunda semana da Copa do Mundo feminina

Na manhã desta quinta-feira (27), encerrou-se o oitavo dia da Copa do Mundo de futebol feminino. No principal jogo do dia, Estados Unidos e Holanda ficaram apenas no 1 a 1. Outro destaque foi a derrota da anfitriã Austrália para a Nigéria, por 3 a 2.

Abrindo o dia de competições, às 22h, as estadunidenses e as holandesas reeditaram a final de 2019 (vencida pelos EUA por 2 a 0), mas ficaram apenas no 1 a 1, no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia. A Holanda até saiu na frente, com gol marcado pela meio-campista Jill Roord logo aos 17 minutos, mas não conseguiu segurar a força ofensiva norte-americana, que empatou no segundo tempo. Também aos 17, mas na segunda etapa, Lindsey Horan garantiu 1 ponto para as atuais campeãs.

Um pouco mais tarde, às 4h30min, Portugal venceu Vietnã de forma tranquila, por 2 a 0. Telma Encarnação, aos 7, e Francisca Nazareth, aos 21 minutos, asseguraram a primeira vitória portuguesa na história dos Mundiais ainda no primeiro tempo. O lado negativo do jogo foi o público: 6.645 torcedores marcaram presença no Waikato Stadium, em Hamilton, número que presenta a menor marca da Copa até o momento.

Encerrando o dia de competições, a anfitriã Austrália teve seu primeiro tropeço no torneio. No Brisbane Stadium, as donas da casa foram surpreendias pela Nigéria que, de virada, venceu por 3 a 2. Kanu, Ohale e Oshoala marcaram para as nigerianas, enquanto Emily van Egmond e Alanna Kennedy assinalaram para as Matildas.

Com esses resultados, os grupos B e E ficaram embolados. No B, a Austrália caiu para o terceiro lugar, com 3 pontos, enquanto Nigéria e Canadá lideram o grupo com 4. Já no E, Estados Unidos e Holanda seguem na liderança, com 4 pontos, mas vão para a última rodada ameaçadas por Portugal, terceiro colocado, com 3.

Ainda nesta quinta-feira (27), às 21h (de Brasília), Argentina e África do Sul abrem o 9° dia de jogos.