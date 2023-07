Primeira semana da Copa do Mundo feminina é marcada por aumento de público

Disputada na Austrália e Nova Zelândia, a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 completou uma semana nesta quarta-feira (26) e já é um sucesso de público. De acordo com dados divulgados pela Fifa, 459.547 torcedores compareceram aos estádios nos 16 jogos que compuseram a primeira rodada da fase de grupos do torneio. Isso dá em média 28.721 pessoas por jogo. Na última edição do torneio, em 2019, a média de público por partida foi de 21.756 espectadores.

De acordo com a entidade organizadora da competição, mais de 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos para a competição, que tende a manter essa mesma média de torcedores até o dia 20 de agosto, data da grande final.

LEIA MAIS: Brasil amplia chance de pódio em esportes que vão te surpreender

As transmissões de TV e Internet também estão quebrando recordes. Na Globo, a transmissão da partida de estreia do Brasil, contra o Panamá, representou a maior audiência na faixa (8h01 às 9h57) desde agosto de 2008, com cerca de 16 pontos. É um crescimento de 100% em comparação com a mesma faixa nas últimas quatro semanas. No Youtube, também durante a goleada brasileira, a CazéTV quebrou o recorde de uma transmissão de futebol feminino na plataforma de streaming, com mais de 1 milhão de aparelhos conectados simultaneamente.

Em campo, as atletas também não têm decepcionado: só nos primeiros 7 dias de competição, houveram seis goleadas, atingindo um total de 45 gols em 22 jogos. A artilheira da competição é a brasileira Ary Borges, que marcou 3 gols na partida de estreia da Canarinho na Copa. A equipe comandada pela sueca Pia Sundhage não teve dificuldade para bater Panamá por 4 a 0 na segunda-feira (24) e, agora cheia de confiança, se prepara para enfrentar a França, algoz em 2019. O Brasil chega para a partida na liderança do Grupo F, enquanto as francesas ainda buscam se recuperar no torneio, já que ficaram apenas no 0 a 0 com a Jamaica na estreia.

Nesta quarta-feira, foram conhecidas as primeiras classificadas para as oitavas de final do torneio, ambas do Grupo C. A Espanha, que já havia goleado a Costa Rica por 3 a 0 na primeira rodada, voltou a fazer um placar elástico no segundo jogo e bateu Zâmbia por 5 a 0. Já o Japão, que também havia derrotado a seleção zambiana por 5 a 0, dessa vez venceu Costa Rica, por 2 a 0. Na próxima segunda-feira (31), às 4h, Espanha e Japão duelarão pela primeira colocação do grupo.