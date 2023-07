Espanha goleia Zâmbia e está nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Em partida marcada por um lance de confusão da árbitra, que invalidou um gol confirmado pelo VAR e logo voltou atrás, a Espanha goleou a Zâmbia por 5 a 0 no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, nesta quarta-feira (26). As espanholas garantiram vaga nas oitavas de final, com uma rodada de antecedência. Abellera, Hermoso (duas vezes) e Redondo (duas vezes) fizeram os gols da partida. Hermoso ainda teve um gol anulado por impedimento.

Com o resultado, as europeias assumiram a liderança do Grupo C, superando o Japão no saldo de gols (8 a 7). Espanholas e japonesas somam seis pontos e já estão classificadas às oitavas de final, enquanto Zâmbia e Costa Rica, que não pontuaram, estão eliminadas da Copa. Na próxima rodada, as duas classificadas se enfrentam pelo primeiro lugar da chave.

Jeniffer Hermoso, que marcou dois gols na partida, chegou a 50 tentos pela Espanha. Este foi o centésimo jogo da atacante com a camisa da seleção nacional. O resultado de 5 a 0 foi a maior vitória da equipe na história dos Mundiais Femininos, antes de 2023, a seleção castelhana havia participado dos Mundiais em 2015 e 2019, e ganhado duas partidas.

Explosão inicial e desaceleração. A Espanha começou a partida com tudo, marcando dois gols antes dos 15 minutos, dando impressão de que poderia construir uma goleada logo no primeiro tempo. No entanto, aos poucos, a equipe foi desacelerando, e levou a vantagem construída no início para o intervalo, marcando os outros três gols na segunda etapa.

Um dos grandes destaques da partida foi a escalação de Alexia Putellas no time titular. Após uma lesão ligamentar no joelho, sofrida em 2022, a meio-campista do Barcelona, eleita melhor jogadora do mundo nas duas últimas premiações da Fifa, ainda não está com a condição física ideal, mas conseguiu atuar por 45 minutos, deixando uma assistência.