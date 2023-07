Seleção brasileira volta aos treinos visando jogo contra França

Após derrotar o Panamá por 4 a 0, a seleção brasileira agora se prepara para enfrentar a França, no próximo sábado (29), as 7h (horário de Brasília), em Brisbane. A seleção francesa, maior desafio do Brasil na fase de grupos, surpreendeu a todos ao empatar por 0 a 0 com a Jamaica na estreia no Mundial e agora busca recuperação no torneio.



Mesmo com a vitória segura, as atletas brasileiras não tiveram folga nesta terça-feira (25). Ainda em Adeleide, sede do primeiro jogo, as jogadoras que não entraram em campo contra o Panamá fizeram treinamentos no gramado. As demais, se limitaram a trabalhos físicos na academia em busca de uma melhor recuperação.



Depois dos trabalhos, o grupo embarcou para Brisbane, cidade que tem sido usada como base brasileira durante a fase de grupos e que será palco do confronto contra a França.



O grupo volta a treinar na tarde desta quarta-feira (26), durante a madrugada brasileira, e terá ainda outras duas sessões de treinamento para se preparar para o jogo. Vetada da estreia por dores musculares, a zagueira Kathellen será reavaliada e pode ser a novidade da seleção.