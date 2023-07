Só restam ingressos em camarotes da Arena para Grêmio x Flamengo na Copa do Brasil

Quase todos os ingressos para a partida entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil foram vendidos. Restam apenas os camarotes para o duelo desta quarta-feira (26), às 21h30min na Arena.

Quatro setores dessa parte do estágio estão disponíveis: Norte e Sul, a R$ 600,00; Corners, a R$ 640,00; Leste, a R$ 680,00; Oeste, a R$ 700,00. Todos os valores citados são de ingressos individuais para camarote. A expectativa da direção do Grêmio é de 50 mil torcedores na casa tricolor em Porto Alegre na partida de ida do duelo que vale uma vaga na final.

Nas arquibancadas, a torcida do Flamengo esgotaram os 4 mil ingressos disponibilizados pela direção tricolor. Assim, o espaço dos visitantes também estará lotado. Um acordo feito entre os clubes aumentou o número de bilhetes para a torcida adversária, portanto, no jogo da volta, no Maracanã, em 16 de agosto, o Grêmio terá direito ao mesmo número de entradas para sua torcida.

Os portões da Arena abrem às 19h30min desta quarta-feira. Assim, os torcedores terão duas horas até o início da partida entre Grêmio e Flamengo.