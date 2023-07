Jogo de ida entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil terá transmissão ao vivo na TV aberta

O Grêmio enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (26), às 21h30min na Arena, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela TV aberta e também em canais pagos: RBS TV, SportTV, Amazon Prime e Premiere irão transmitir o duelo.

Contando com o apoio de seu torcedor para mais um confronto decisivo na busca pelo hexa da Copa do Brasil, a equipe de Renato Portaluppi busca reverter o péssimo retrospecto recente que tem contra o Rubro-negro, com apenas uma vitória gremista nas últimas 10 partidas.

O Tricolor chega à semifinal depois de ter eliminado o Bahia, em disputa nos pênaltis vencida pelo Tricolor gaúcho após dois empates nos confrontos pelas quarta de final. O Flamengo, por sua vez, eliminou o Athletico-PR.

A expectativa do clube é de que o público chegue a 50 mil torcedores, com 4 mil lugares destinados à torcida visitante. Houve um acordo entre os clubes para que no jogo da volta, no Maracanã, os gaúchos tenham a mesma quantidade de assentos disponíveis.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo - Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Bruno Boschilia e Guilherme Dias Camilo. No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Serviço Grêmio x Flamengo

Data: Quarta-feira, 26 de julho

Horário: 21h30min

Local: Arena

Transmissão na TV: Amazon Prime, SporTV, Premiere e RBS TV