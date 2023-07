Mbappé joga junto com o irmão pela primeira vez, e PSG vence amistoso

Em amistoso de pré-temporada, o Paris Saint-Germain venceu o Le Havre, pelo placar de 2 a 0, no Campus PSG, em Poissy, na França, nesta sexta-feira (21). Os gols da equipe francesa foram marcados por Hugo Ekitiké e Kylian Mbappé. Os lances foram aos oito e aos 45 minutos do segundo tempo, respectivamente.

O atacante Neymar, recuperado de lesão, ainda não foi relacionado. O brasileiro está sem jogar desde fevereiro, quando se machucou no tornozelo esquerdo e foi submetido a cirurgia. O camisa 10 já está a disposição, e treina com bola, porém, seu estado físico e histórico de lesões preocupam o clube.

LEIA MAIS: Exposição lembra Lupicínio Rodrigues e os 70 anos do hino do Grêmio

A principal atração da partida foi a junção dos irmãos Mbappé dentro de campo, que jogaram juntos pela primeira vez. A estrela parisiense iniciou a partida no banco de reservas, e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, quando seu irmão Ethan, de 16 anos, já estava em campo.

O técnico Luis Enrique, estreante no cargo, promoveu outras seis estreias ao longo dos 90 minutos. Lucas Hernández, Manuel Ugarte, Marco Asensio e Lee Kang-in iniciaram entre os titulares. Milan Skriniar e Cher Ndour entraram no intervalo.

O PSG sofreu para criar oportunidades na etapa inicial. O time da capital francesa controlou o Le Havre e cedeu poucos espaços, mas não circulou a bola com velocidade para furar a retranca adversária. A chance mais perigosa foi uma finalização de Asensio de fora da área, que passou perto da trave.

Destaque do primeiro tempo, Lee Kang-in sentiu lesão aos 42 minutos. O sul-coreano apontou dores nos músculos posteriores da coxa direita e não retornou ao jogo. O reforço foi um dos pontos positivos do duelo, exibindo belos dribles e papel ativo na construção de jogadas. O comandante espanhol fez dez alterações no intervalo. Marquinhos, Skriniar, Vitinha e Renato Sanches foram alguns dos principais nomes que entraram no início do segundo tempo.

O PSG levou sustos na etapa final, mas conseguiu abrir o placar aos 8 minutos. Cher Ndour notou a defesa do Le Havre desarrumada e lançou Ekitiké em profundidade. O centroavante parou no goleiro Gorgelin na primeira tentativa e aproveitou o rebote.

Mbappé entrou aos 20 do segundo tempo e também deixou sua marca. O atacante mostrou que está em forma, com algumas arrancadas e jogadas de efeito. No último minuto de jogo, o camisa 7 fez boa tabela com Cher Ndour pela ponta-esquerda e deu números finais ao placar.

Especialmente no primeiro tempo, foi possível identificar um esboço de como Luis Enrique imagina seu time. A equipe partiu de uma formação base 4-3-3 e alternou para linha de três defensores quando tinha a posse, com Hakimi avançando ao ataque. O time da capital francesa prezou pela posse de bola.

Ainda nesta quinta-feira, o clube optou por deixar Mbappé de fora da turnê de pré-temporada no Japão. O motivo são as polêmicas recentes do atacante, que já anunciou o seu desejo de deixar o time ao final de seu contrato, em junho de 2024.