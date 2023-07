Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após dez dias longe dos gramados, o Grêmio se reencontra com sua torcida neste sábado, quando enfrenta o Atlético-MG, às 21h, na Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Portaluppi vem embalada após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, nos pênaltis, contra o Bahia. Após o duelo contra o Galo, a equipe gremista terá o Flamengo pela frente, na próxima quarta-feira, novamente na Arena.

LEIA MAIS: Exposição lembra Lupicínio Rodrigues e os 70 anos do hino do Grêmio

Com um jogo a menos, por conta do adiamento da partida contra o Corinthians, que deveria ter ocorrido no último final de semana, o Tricolor ocupa a 3ª posição na tabela de classificação, com 26 pontos somados em 14 oportunidades. Sem vencer há três jogos, o Grêmio conta com o apoio de sua torcida para se reencontrar com a vitória.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG - Everson; Mariano, Lemos, Igor Rabello e Rubens; Battaglia, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Cláudio Regazone. No VAR, estará Wagner Reway.

SERVIÇO GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

Local: Arena;

Horário: 21h;

Transmissão: Premiere;