Grêmio acerta saída do goleiro Adriel, que está a caminho do Bahia

Em meio a uma modesta janela de transferências, onde apenas o meia-atacante paraguaio Iturbe desembarcou em Porto Alegre, o Grêmio acertou mais uma saída. Após sete jogadores deixarem o clube, é a vez do goleiro Adriel esvaziar seu armário no CT Luiz Carvalho. O jovem de 22 anos está a caminho do Bahia, por empréstimo, e já se despediu de seus companheiros.

O vínculo de empréstimo será válido por um ano, e o valor pago pelos baianos para concluir a transação será de R$ 500 mil, arcando também com 100% do salário do atleta. Caso decida comprá-lo em definitivo no meio do ano que vem, a equipe de Salvador, que foi adquirida recentemente pelo Grupo City, deverá desembolsar a quantia de R$ 20 milhões.

Ainda no Campeonato Gaúcho, o arqueiro assumiu a titularidade da meta tricolor, se destacando com ótimas atuações, mas acabou perdendo o posto no início do Brasileiro, por conta de atos indisciplinares, que consistem em atrasos para os treinos, além de uma entrevista coletiva concedida sem a permissão do clube, considerada o ponto final na paciência da comissão técnica.

Por conta do afastamento do jogador, Gabriel Grando vem sendo titular absoluto, tornando pouco provável uma investida dos gaúchos no mercado, em busca de uma reposição. Por enquanto, o foco da direção segue sendo ir atrás de atletas para o setor ofensivo, e recentemente, o chileno Alexis Sánchez foi sondado, já que está sem clube, após uma passagem de destaque pelo Olympique de Marseille, da França.

Michael e Rodrigo Muniz são desejos mais antigos, mas a probabilidade de chegada para os dois é baixa, por conta de seus respectivos clubes, que não pretendem liberá-los no momento. O caso mais otimista ainda é com Michael, que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O time do Oriente Médio está em negociações avançadas com o francês Allan Saint-Maximin, que pertence ao Newcastle-ING, e joga na mesma posição do brasileiro, que teria sua saída facilitada com a chegada do novo reforço.