Precisando vender, Grêmio pode negociar Ferreira ao futebol escocês

Na preparação para o retorno dos jogos, o Grêmio vem lidando com assuntos variados ao longo desta semana. Após um novo capítulo conturbado com Luis Suárez, que pode estar de saída do clube, a caminho do Inter Miami, nos Estados Unidos. Agora, o Tricolor vê Ferreira, camisa 10 da equipe, atrair o interesse do futebol europeu. A boa notícia, por sua vez, pode ficar por conta do zagueiro Geromel, que está próximo de voltar a jogar.

O defensor, que ainda não atuou em 2023, está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, e deve retornar ainda no mês de julho. No entanto, a presença do ídolo gremista não deve ser atrativo na próxima partida, contra o Atlético-MG, no sábado, mas a comissão espera que ele possa estar no banco de reservas no confronto com o Flamengo, na próxima quarta.

O interesse europeu pelo camisa 10 celeste vem do Celtic, da Escócia, que observa de perto o atleta recém recuperado de uma contusão na coxa direita, sofrida contra o Ypiranga, no Campeonato Gaúcho, que o deixou afastado por três meses. O clube, que detém apenas 35% do passe do jogador, deve fazer jogo duro para liberá-lo. Por outro lado, a direção precisa vender para gerar fundos para os cofres do clube. O contrato do atacante é válido até o final de 2024, e seu valor de mercado é estimado em US$ 10 milhões (cerca de R$ 48 milhões).

O principal motivo para dificultar a saída do jogador é o fato de que o técnico Renato Portaluppi espera receber jogadores de lado nesta janela e, até o momento, apenas Iturbe desembarcou em Porto Alegre. O paraguaio, que vem treinando há nove dias no CT Luiz Carvalho, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira, e estará à disposição para realizar sua estreia, frente à torcida tricolor, contra o Atlético-MG, neste sábado, às 21h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante também estará disponível para a partida pela Copa do Brasil, quando o Tricolor enfrentará o Flamengo, pelas semifinais do torneio. O jogo de ida, também na Arena, será no próximo dia 26, às 21h30min.