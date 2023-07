Eduardo Coudet é anunciado como novo técnico do Internacional

demitir o treinador Mano Menezes Inter anunciou nesta quarta-feira (19) o retorno de Eduardo Coudet. Chegam também para compor a comissão técnica o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández. Depois deno início desta semana, o. Chegam também para compor a comissão técnica o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Será a sua segunda passagem pelo comando técnico do time. Na temporada 2020, o treinador esteve por 11 meses no cargo, com aproveitamento de 61,5%, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores e para as quartas-de-final da Copa do Brasil.

Após sua saída da equipe colorada, Eduardo Coudet rumou à Europa, onde treinou o Celta de Vigo por duas temporadas. De volta ao Brasil neste ano, treinou o Atlético-MG no primeiro semestre, sendo campeão estadual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)