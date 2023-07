Após demitir Mano Menezes, Inter se aproxima de Eduardo Coudet

Após demitir o treinador Mano Menezes na noite desta segunda-feira (17), o Inter segue na busca por um nome para assumir o cargo, e até o momento, Eduardo Coudet é o ficha 1 da direção para desembarcar em Porto Alegre. Caso se confirme, essa será a segunda vez que o comandante ocupa a casamata colorada. O treinador tem boa relação com o presidente Alessandro Barcellos, que foi figura importante em sua primeira vinda, quando atuava como vice-presidente de futebol na gestão Marcelo Medeiros.



Depois de uma passagem agitada em 2020, onde os resultados dentro de campo correspondiam, mas as intrigas fora das quatro linhas geravam desconforto, o técnico argentino divide as opiniões do torcedor, que espera alguém que seja capaz de virar a chave do time com efeito imediato, tendo em vista os jogos decisivos contra o River Plate, pelas oitavas de final da Libertadores da América, que começam no dia 1 de agosto, no Monumental de Núñez, na Argentina.



Mano esteve a frente do clube gaúcho por 15 meses, comandando o time em 82 oportunidades, somando 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas, com um total de 62% de aproveitamento, o maior de um treinador contratado na gestão Barcellos, que já assinou com quatro nomes diferentes, desde 2021.



Nesta terça-feira (18), o Colorado retomou sua rotina de treinos no CT Parque Gigante, após folga geral nesta segunda. A atividade foi comandada pela comissão técnica permanente do clube, que contou com o retorno do meio-campista Johnny, recuperado de um quadro de gastroenterite, após desfalcar o time nos dois últimos jogos, contra Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente. Os jogadores que iniciaram a partida deste domingo, frente o alviverde paulista, fizeram um trabalho de recuperação física, e no gramado, apenas correram ao redor do campo.



Outra boa notícia foi relativa ao estado de Gabriel Mercado e Charles Aránguiz, que deixaram a última partida no intervalo, e foram reavaliados na reapresentação. Sem nenhuma lesão constatada, ambos foram liberados para treinar com o restante do grupo. O Inter volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Bragantino, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso se acerte a tempo com Coudet, a estreia do novo comandante deve ocorrer contra os paulistas.