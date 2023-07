Na apresentação, Rochet afirma que o Inter foi "sua melhor escolha"

Com o empate sem gols contra o Palmeiras, neste domingo (16), o Inter chegou a marca de três jogos sem vencer, e dentro deste período, sequer balançou as redes. Os confrontos com Cruzeiro, Fluminense e o próprio Alviverde escancararam a ineficiência no ataque do time de Mano Menezes, que foi alvo de fortes vaias no Beira-Rio, após o término da última partida.

O problema no setor ofensivo vem sendo pauta no clube desde o início desta temporada, e mesmo com a chegada de Enner Valencia para ser o homem-gol que o Colorado tanto precisa, o efeito não foi imediato. Após a estreia frente o tricolor das laranjeiras, onde atuou por 45 minutos, o equatoriano foi titular contra os paulistas, sendo substituído aos 43 do segundo tempo. Nessas duas oportunidades, ele esteve apagado, muito por conta da falta de entrosamento com os jogadores. A expectativa da torcida é de que o atacante desencante contra o Bragantino, próximo adversário da equipe, no domingo (23), às 16h, em Bragança Paulista.

Enquanto espera o jogo contra o River Plate, pelas oitavas de final da Libertadores da América, o Alvirrubro segue focado no Campeonato Brasileiro, e sem nenhum compromisso oficial no meio de semana, retorna aos treinos nesta terça-feira (18), depois de receber folga na segunda, visando o duelo com o Massa Bruta, que será válido pela 16ª rodada da competição. Para essa volta, os atletas Mercado e Aránguiz, que se queixaram de dores na partida deste domingo, e foram substituídos no intervalo, passarão por uma reavaliação em seu regresso, para se entender a gravidade das lesões.

Nesta segunda-feira, o Inter apresentou seu novo reforço. Trata-se de Sergio Rochet, que chega do Nacional-URU, para disputar a posição de goleiro titular com John, atual dono da meta. O uruguaio de 30 anos vestirá a camisa 32, e assinou um contrato de três anos e meio, até dezembro de 2026. O arqueiro foi titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo do Catar, disputando três jogos naquela oportunidade, e deixando o torneio ainda na fase de grupos, em uma eliminação dramática.

Rochet falou sobre a investida do rival em sua contratação. "É verdade que houve interesse do Grêmio, mas estou aqui. Pensei que era o melhor. Cheguei aqui e tenho certeza de que a decisão é certa. Estou muito contente", afirmou.

Além de Rochet, o Colorado também prepara o anúncio do volante Bruno Henrique, de 33 anos, que está de saída do futebol árabe, onde pertencia ao Al-Ittihad, e chegará em uma transferência sem custos. Nesta segunda, o atleta realizou exames médicos no CT Parque Gigante, e deve ser anunciado nesta terça. Com passagem no futebol brasileiro por Palmeiras e Corinthians, ele deve firmar vínculo com o clube até o final de 2025.