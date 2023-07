Inter e Palmeiras empatam em 0 a 0 em jogo movimentado no Beira-Rio

Nesta domingo (16), o Inter empatou com o Palmeiras pelo placar de 0 a 0, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado chega a três jogos sem vitórias na competição e pode terminar a rodada na 12° colocação, em caso de vitória do Atlético-MG sobre o Goiás nesta segunda-feira (17).

Nem o frio de Porto Alegre impediu que 41.823 colorados marcassem presença no estádio, atingindo o segundo maior público do Inter neste ano. O início da noite teve clima de festa, principalmente pela estreia de Enner Valencia em casa, mas após o apito final ouviu-se muitas vaias, principalmente direcionadas ao treinador colorado Mano Menezes.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com o Inter tentando pressionar a saída de bola palmeirense. Com um minuto de bola rolando, Alan Patrick concluiu sem perigo ao gol de Weverton. Passada a pressão inicial, o jogo ficou parelho, com muitas chances dos dois lados. Por parte do Palmeiras, a melhor oportunidade foi com Raphael Veiga que, depois de uma grande defesa de John em chute de Gabriel Menino, recebeu livre na pequena área, mas finalizou por cima da meta colarada. O Inter, por sua vez, chegou em cabeçada do zagueiro Vitão, após cobrança de escanteio, mas parou em ótima defesa do goleiro palmeirense. Mesmo com várias chances, a partida foi para o intervalo com um injusto 0 a 0 no placar.

Para o segundo tempo, o Inter foi obrigado a realizar mudanças na equipe: Gabriel Mercado e Charles Aránguiz reclamaram de dores e pediram substituição. Nico Hernandez e Gustavo Campanharo foram chamados por Mano Menezes. Essas trocas não melhoraram o time, que viu o Verdão tomar as rédeas do jogo. Enquanto os gaúchos não conseguiam concluir a gol, os paulistas pararam duas vezes em John. Na primeira, aos 13 minutos, Gabriel Menino aproveitou falha da zaga e saiu livre na grande área, mas viu o goleiro fechar o ângulo. Na segunda, Murillo subiu mais que todo mundo, mas assistiu sua cabeçada explodir no peito de John.

Mano até tentou mexer na equipe, colocando os atacantes Lucca e Luiz Adriano e promovendo a volta à equipe do volante Gabriel, após mais de oito meses longe dos gramados, mas as mudanças não surgiram efeito e o jogo acabou empatado sem gols no Beira-Rio.

O Inter agora volta a campo somente no próximo domingo (23), às 16h, contra o Bragantino, na cidade de Bragança Paulista.

Inter 0 John; Bustos, Vitão, Mercado (Nico Hernández), Renê; Rômulo (Luiz Adriano), Aránguiz (Campanharo); De Pena, Alan Patrick, Wanderson (Lucca); Valencia (Gabriel). Técnico: Mano Menezes

Palmeiras 0 Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Rios); Artur, Raphael Veiga (Endrick), Jhon Jhon; Flaco López (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).