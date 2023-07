Semifinalistas são definidos e Grêmio conhece os adversários até o hexa

Após a classificação nos pênaltis do Corinthians em cima do América-MG, neste sábado (15), definiu-se os 4 finalistas da Copa do Brasil 2023. O Grêmio, maior campeão entre os times ainda vivos na competição, eliminou o Bahia nas quartas de final, e agora busca seu hexacampeonato. Para isso, terá que vencer o Flamengo e depois derrotar na final o vencedor do clássico paulista entre Corinthians e São Paulo.

Pela Copa do Brasil, o Grêmio já enfrentou o Flamengo em outras oito oportunidades. Nos quatro primeiros confrontos (1989, 1993, 1995 e 1997) os gaúchos se deram melhor, porém nos quatro últimos (1999, 2004,2018 e 2021) a situação inverteu-se e foram os cariocas que acabaram avançando de fase. Essa má fase contra os rubro negros não se limita apenas ao torneio de mata-mata: nos últimos dez jogos entre as duas equipes, o Grêmio saiu vitorioso em apenas um. Se o retrospecto recente pesa a favor do Flamengo, os gremistas podem se apegar ao fato de que nas três vezes em que os clubes se enfrentaram nessa etapa da competição, foi o Grêmio quem levou a melhor.

Esse duelo também representa o embate entre os dois clubes que mais vezes avançaram às semifinais da Copa do Brasil, ambos jogarão essa fase pela 16° vez. Na competição, o Tricolor possui cinco títulos, atrás apenas do Cruzeiro, maior campeão com seis, e disputou outras quatro finais. O time carioca por sua vez, já levantou o troféu da Copa do Brasil em quatro oportunidades, ficando com o vice-campeonato em outras quatro.

No outro lado da chave, os rivais Corinthians e São Paulo se enfrentaram apenas uma vez pelo campeonato mais democrático do Brasil. Em 2002, também na semifinal, os corintianos levaram a melhor e avançaram até a final, onde despacharam o Brasiliense e se sagraram campeões da competição.

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Timão deposita toda a esperança da temporada na busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, torneio em que foi finalista na temporada passada, quando perdeu para o Flamengo, duelo que poderá se repetir neste ano. Já o São Paulo está embalado desde a chegada de Dorival Júnior, que no comando do tricolor paulista possui 13 vitórias em 22 jogos. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 5° posição e, na Copa do Brasil, ganhou moral após eliminar o Palmeiras com vitória nos dois jogos.

Agora, os clubes aguardam o sorteio dos mandos de campo para às semifinais da Copa do Brasil, que está marcado para a próxima segunda-feira (17), às 13h, na sede da CBF. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV e do canal SPORTV.

As semifinais ocorrerão nas semanas de 26 de julho e 16 de agosto. Já a grande decisão está marcada para os dias 16 e 23 de setembro.