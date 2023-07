FootHub anuncia nova turma do curso para executivo de futebol

O FootHub está anunciando o lançamento da sexta turma do Curso Executivo de Futebol, idealizado por Fernando Carvalho, e produzido pela empresa. O curso reúne profissionais de destaque no cenário do futebol de alto rendimento, visando promover a educação, networking e boas práticas de gestão para profissionais já inseridos, além daqueles que almejam atuar no universo do futebol.

Com início previsto para o dia 4 de setembro, haverá uma grade de 12 aulas, realizadas ao vivo, por meio da plataforma Zoom, às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h. Além disso, os participantes terão acesso a dois conteúdos bônus, exclusivos na plataforma online, além de um encontro presencial de encerramento, em Porto Alegre. Os participantes também terão acesso às gravações para revisão posterior.

Os temas abordados no curso auxiliam na atuação dos executivos de futebol, cobrindo tópicos essenciais como a cultura de um clube, planejamento estratégico, gestão de pessoas, indicadores de desempenho, logística, contratação de treinador, montagem do elenco, categorias de base e casos importantes de mercado. Os participantes terão a oportunidade de aprender com renomados professores, incluindo Alexandre Mattos, Cícero Souza, Fernando Carvalho, Pedro Martins, Caio Derosso, Débora Saldanha, entre outros especialistas do setor.

"Estamos entusiasmados em anunciar mais uma turma. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única de aprendizado e networking para profissionais do futebol, capacitando-os com as habilidades necessárias para se destacarem no mercado. Com a parceria do Fernando Carvalho, uma figura de destaque no cenário esportivo, estamos confiantes de que os participantes terão acesso a um conhecimento valioso e poderão estabelecer conexões significativas.’’ destaca Diogo Bitencourt, CEO do FootHub.