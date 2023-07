Portaluppi admite desejo por retorno de Luan ao Grêmio

Em entrevista coletiva realizada nessa sexta-feira (7), o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, manifestou seu interesse na repatriação de Luan. O técnico também aproveitou a oportunidade para sair em defesa do jogador que, na última terça-feira (4), foi retirado à força de um motel em São Paulo por torcedores do Corinthians.

Ao ser questionado sobre o ídolo gremista, Portaluppi admitiu que já tem conversado com o presidente do clube, Alberto Guerra, sobre um possível retorno do atleta.

“Após o jogo do Bahia, conversei bastante com o Guerra no vestiário, e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. O jogador, que fez o que fez por nós, não desaprende a jogar. Às vezes, você precisa dar um carinho, ser um amigo, ser um bom gestor”, disse.

Luan ainda não conseguiu demonstrar regularidade desde que saiu do Grêmior, em 2018, onde foi protagonista na conquista da Libertadores de 2017. No ano passado, chegou a ser emprestado para o Santos, mas realizou apenas oito jogos com a equipe paulista.

Além de pedir o retorno do jogador, Portaluppi também ligou o alerta para a violência no futebol brasileiro. "As autoridades têm que fazer alguma coisa, por que isso vira uma bola de neve. Depois tem uma facada, um tiro, aí vão fazer alguma coisa. Agora? Infelizmente nesse País é assim”.

Com 30 anos e contrato válido até dezembro, Luan está livre para assinar com qualquer clube sem custos.