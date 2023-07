Com o nome publicado no BID, Enner Valencia deve estrear diante do Fluminense

O atacante equatoriano Enner Valencia teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (5). Com a regularização, o atleta está liberado para fazer sua estreia pelo Inter, o que pode ocorrer neste domingo (9), às 16h, diante do Fluminense, no Maracanã.

LEIA MAIS: Inter enfrentará o River Plate nas oitavas de final da Libertadores

Treinando com os companheiros desde a quinta-feira (29), o jogador agora espera a decisão do treinador Mano Menezes para saber se será titular ou iniciará no banco de reservas diante dos cariocas.

Após longa negociação, Valencia foi recebido com grande festa pelo torcedor colorado, que lotou o ginásio Gigantinho. “Estou muito emocionado com a reação e o apoio da torcida. Espero poder retribuir tudo isso no campo”, disse o atleta em suas primeiras palavras com a camisa colorada.