Inter x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste sábado (1), o Inter recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, às 21h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela sequência de nove jogos de invencibilidade, o Colorado busca entrar no G-4, contando com resultados paralelos. A equipe de Mano Menezes ocupa a 6ª posição da tabela, com 20 pontos, apenas dois pontos a menos que o Palmeiras, 4º colocado, com 22.

A Raposa, por sua vez, está em 12º lugar, com 17 pontos, e atravessa um momento delicado, pois venceu apenas um de seus últimos oito jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e Johnny, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro - Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Filipe Machado, Matheus Jussa e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone. No VAR, estará Wagner Reway.

SERVIÇO INTER X CRUZEIRO

Local: Estádio Beira-Rio

Horário: 21h

Transmissão: SporTV e Premiere