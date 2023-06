Inter x Independiente Medellín-COL: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, para um um jogo decisivo no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28), às 19h, valendo a vida no Grupo B da Libertadores da América. Em segundo lugar com nove pontos em cinco jogos, o Colorado vai para a última rodada colado no líder, que tem dez, e será seu adversário direto.

Porém, a vitória é imprescindível não só para conquistar a liderança, mas também para avançar de fase. O Nacional-URU está em terceiro no grupo, com oito pontos, e deve vencer seu confronto contra o Metropolitanos-VEN, que perdeu todos os seus jogos na competição. Caso os uruguaios confirmem seu favoritismo, a vitória para a equipe de Mano Menezes será imprescindível, pois qualquer outro resultado o deixaria de fora do mata-mata.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - John; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín-COL - Mosquera; Monroy, Palacios, Cadavid e Londoño; Torres e Alvarado; Cetré, Monsalve e Batalla; Pons. Técnico: Sebastián Botero (interino).

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Ezequiel Brailosky e Maximiliano del Yesso. No VAR, estará Mauro Vigliano. O quarteto é argentino.

SERVIÇO INTER X INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL

Local: Estádio Beira-Rio

Horário: 19h

Transmissão: Paramount+

Ingressos: Os bilhetes custam entre R$ 10 (sócio Academia do Povo) e R$ 200 (cadeira locada). Sócios precisam fazer check-in no Mundo Colorado,e para efetuá-lo, basta acessar normalmente a área de sócio, informando matrícula e senha. O check-in será automaticamente creditado no cartão de acesso. Para não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos de forma online até o dia do confronto.