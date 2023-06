Inter apresenta Valencia e foca em decisão contra o Medellín, pela Libertadores

O Inter passa a focar no confronto contra o Independiente Medellín, da Colômbia, após a apresentação do centroavante equatoriano Enner Valencia, que chegou em Porto Alegre na madrugada desta segunda-feira (26), e teve seu primeiro contato com a torcida e as instalações do clube. O duelo ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h, e será válido pela última rodada do Grupo B da Libertadores da América, onde a equipe disputa uma vaga nas oitavas de final.

No torneio continental, o time se encontra em uma situação delicada, pois mesmo estando invicto e na zona de classificação para a fase eliminatória, em segundo lugar, com nove pontos em cinco partidas, ele tem em sua cola o Nacional-URU, com oito pontos somados, que enfrenta o Metropolitanos, da Venezuela, único time que não pontuou na competição, na última rodada, sendo franco favorito para conquistar os três pontos. Caso o favoritismo se confirme, o Alvirrubro passará a ficar na obrigação de conquistar a vitória contra os colombianos, que lideram a chave com dez pontos conquistados. Em caso de empate, a equipe deve torcer para que os uruguaios também tropecem, para poder avançar.

A preparação para o confronto se iniciou com a reapresentação do elenco, na tarde desta segunda-feira, para realizar o primeiro treino visando o Medellín. Nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes define o time que irá a campo, no último treino antes da partida. Os meio-campistas Charles Aránguiz, Carlos De Pena e Maurício foram liberados pelo departamento médico e podem ser relacionados. Gabriel irá passar por mais testes, e sua presença será definida nesta terça-feira. Gabriel Mercado, suspenso no último jogo, volta a ficar à disposição.

Invicto há oito jogos e vindo de duas vitórias seguidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, as primeiras na competição longe do Beira-Rio, os comandados de Mano, que durante o período de invencibilidade marcaram 14 gols e sofreram apenas seis, apostam na boa sequência para esta decisão que terão pela frente. A última derrota da equipe foi contra o Grêmio, no clássico Grenal, no dia 21 de maio.