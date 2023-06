Com gol de Alemão, Inter vence o América-MG por 2 a 1

Com um gol de Alemão aos 40 minutos do 2º tempo, o Internacional derrotou neste domingo (25) o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência, em Minas Gerais, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Dias também marcou para o Colorado, com Juninho descontando para o Coelho. Com o resultado, o Inter ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 20 pontos. O time mineiro, por sua vez, está na zona de rebaixamento, com oito pontos. O Inter está há oito jogos invicto, e e a vitória contra o América-MG deixa o Colorado bem próximo dos times do G-4 do Brasileirão.

O primeiro tempo da partida começou com as duas equipes se estudando e sem chances claras de gol. Até que aos 12 minutos, o América-MG começou a pressionar o Inter. O goleiro John fez uma defesa em dois tempos após Danilo Avelar bater de fora da área. Em seguida, Lucas Kal chutou de dentro da área e o atacante Luiz Adriano conseguiu bloquear. Era o América que ensaiava uma pressão - e que acabou resultando em gol do time mineiro, aos 18 minutos. Aloisio bateu falta e a bola sobrou para Juninho, que de perna esquerda chutou e venceu o goleiro John, abrindo o placar. A falta de inspiração do Colorado era tanta que nos primeiros 45 minutos do jogo, o Internacional não chutou uma bola sequer no gol de Matheus Cavichioli.

No segundo tempo, o time de Mano Menezes voltou diferente, tentando reverter o placar. O treinador tirou o atacante Luiz Adriano e colocou Gustavo Campanharo, e a mudança trouxe resultados para a equipe colorada. Aos 17 minutos, de tanto insistir, veio o gol de empate. Wanderson inverteu para Johnny, que bateu errado e Jean Dias tocou de letra para o gol vazio. O lance foi revisado no VAR e o gol de empate foi confirmado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Na tentativa de virar o jogo, o técnico Mano Menezes colocou o centroavante Alemão e Gabriel nos lugares de Pedro Henrique e Jean Dias. E foi Alemão quem fez o gol da vitória colorada, ao marcar aos 40 minutos da etapa final. O atacante Wanderson lançou o centroavante pela esquerda, que correu com força e bateu cruzado para colocar o Inter na frente do placar.

A semana começa movimentada para o Colorado. Principal contratação da temporada, o equatoriano Enner Valencia, 33 anos, será apresentado ao torcedor nesta segunda-feira (26), às 19h, durante evento no ginásio Gigantinho. Valencia é capitão e maior artilheiro da história da seleção do Equador, com 38 gols. Tem no currículo seis gols em Copas do Mundo, nos anos de 2014 e 2022. Na atual temporada, atuando pelo Fenerbahçe, finalizou como artilheiro do Campeonato Turco, com 29 gols, e terceiro maior goleador do continente europeu, com 33 gols, atrás apenas de Haaland e Mbappé.

Já na quarta-feira (28), antes da partida pelo Brasileirão, o Inter enfrenta o Nacional de Medellin, no estádio Beira-Rio, pela Copa Libertadores da América. Ao Colorado, só a vitória interessa para que o time avance para a próxima fase da competição. Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (1º de julho), o Internacional enfrenta o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, às 21h.

América-MG (1): Matheus Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo; Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Inter (2): John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernandez e Renê; Rômulo, Johnny, Pedro Henrique (Alemão); Wanderson (Thauan Lara) e Jean Dias (Gabriel); Luiz Adriano (Gustavo Campanharo). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.