Leilão de Neymar arrecada mais de R$ 10 milhões com ajuda de astro da NBA

O 3º Leilão do Instituto Neymar Jr. arrecadou mais de R$ 10 milhões, em evento beneficente. O astro da NBA Jimmy Butler e o streamer Casimiro colaboraram com parte do montante.

O leilão previa 24 lotes, mas contou com mais do que isso diante de itens surpresa. Por outro lado, a organização pulou o lote 24, convites para a inauguração do lago na mansão de Neymar em Mangaratiba, após a polêmica interdição da obra.

O item mais caro leiloado foi o último, que não estava entre os divulgados previamente. A organização leiloou o blazer e o colar que Neymar vestiu na noite, além de um Rolex. O lance vencedor foi de R$ 1,2 milhão.

O terceiro item mais caro da noite foi arrematado pelo streamer Casimiro. Ele ofertou R$ 825 mil por um troféu de Lionel Messi, mais quatro diárias em um hotel no Rio de Janeiro e um jantar com a atriz Deborah Secco. Gaules, outro streamer de sucesso, disputou o item com Cazé.

Butler rendeu R$ 1,1 milhão ao evento. Amigo pessoal de Neymar, ele esteve no local, arrematou um dos lotes por R$ 400 mil e foi responsável por um lote surpresa no fim, com duas camisas e dois tênis - leiloado por R$ 700 mil.

Somente com os lotes previstos e extras, o leilão chegou a R$ 9,32 milhões. A esse valor somam-se doações espontâneas, sem leilão, de R$ 100 mil cada e a venda de bonés por R$ 2 mil a unidade.

O valor será destinado para as atividades socioeducativas do Instituto Neymar Jr.