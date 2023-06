Em noite tranquila, Grêmio bate o América-MG e volta ao G-4 do Brasileirão

De volta após a Data Fifa, o Grêmio recebeu o América-MG nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu e, convenceu, pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor volta para o G-4 da competição, com 20 pontos somados em 12 jogos. Na sequência, os comandados de Renato Portaluppi recebem o Coritiba, no domingo, às 16h, novamente na Arena.

A partida começou perigosa para os mandantes, já que logo aos seis minutos, os mineiros chegaram com perigo, e de fora da área, Aloísio acertou um chute perigoso na trave direita de Brenno. Logo na sequência, para não deixar barato, Cuiabano se apresentou no contra-ataque, e mandou uma bomba na direção de Cavichioli, que fez boa defesa.

Aos 19, o Tricolor, que estava melhor na partida, entrou na área com Mila, que fez bom giro e finalizou por cima, mas perto do gol. Em seguida, aos 22, Cristaldo cobrou falta pela direita, colocando a bola na cabeça de Suárez, que subiu livre e mirou no canto, mas sem precisão.

Mesmo com a pressão, o América foi quem abriu o placar, aos 25, quando Danilo Avelar se projetou em um escanteio bem batido, e testou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro.

O jogo então ficou nervoso, Éder foi expulso aos 35 minutos, após receber o segundo amarelo por falta em Mila, e logo depois, Luisito pifou Bitello, que entrou livre pela direita e tentou cruzar para o meio da área, mas contou com a sorte, pois Cavichioli tentou interceptar o passe e acabou falhando, desviando a bola para dentro do gol. Tudo igual no confronto.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Suárez arriscou um belo voleio, que foi na rede pelo lado de fora, assustando o adversário. As equipes foram para o intervalo empatadas, em um jogo favorável ao Grêmio, que teria mais 45 minutos com um a mais dentro de campo.

Na volta para o segundo tempo, os mandantes seguiram ocupando o campo de ataque, e aos 12 minutos surgiu a primeira chance. Reinaldo fez boa finta na entrada da área e finalizou colocado com a direita, rente à trave. E apenas quatro minutos depois, o próprio Reinaldo cruzou na cabeça de Villasanti, que chegou como elemento surpresa na marca do pênalti, e cabeceou com perfeição, ampliando o placar e virando o jogo para os gaúchos.

Mesmo com a vantagem, a equipe gremista seguiu em cima, e Luisito Suárez ampliou, aos 24, em outro bom passe de Reinaldo, deixando o craque na cara do gol, que bateu cruzado de canhota, convertendo a oportunidade. Aos 30, o uruguaio protagonizou um lance para poucos, onde deixou o zagueiro Wanderson para trás em uma linda finta, e finalizou na trave.

O jogo seguiu dominado, e os comandados de Renato Portaluppi conquistaram mais uma vitória na temporada.

Grêmio (3) Brenno; João Pedro (Natã), Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila (Nathan), Bitello, Cristaldo (Nathan Fernandes) e Cuiabano (Vina); Suárez (André). Técnico: Renato Portaluppi.

América-MG (1) Cavichioli; Marcinho (Mateus Alves), Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Breno (Egea), Juninho e Martinez; Everaldo (Wanderson) e Aloísio (Renato Marques). Técnico: Vagner Mancini.

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP).