Ainda sem atuar em 2023, Pedro Geromel deve voltar em julho, no Grêmio

Nesta semana, Pedro Geromel completa oito meses sem entrar em campo. Referência técnica e líder do grupo, o zagueiro ainda não tem data exata para estrear em 2023, mas ele está liberado para trabalhos físicos e no campo do CT Luiz Carvalho. O departamento de futebol do Grêmio deve contar com o capitão para os jogos decisivos da Copa do Brasil. O tricolor gaúcho enfrentará o Bahia pelas quartas de final do torneio, com as partidas marcadas para os dias 4 e 12 do próximo mês.

LEIA MAIS: Fifa revela casos de ofensas online aos jogadores e cobra plataforma de redes sociais



No início da pré-temporada, o zagueiro precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. No entanto, ao longo do processo de recuperação, Geromel sofreu com um problema de edema ósseo, atrasando seu retorno aos gramados.

Antes do camisa 3, quem volta a ficar à disposição é Ferreirinha. Três meses sem atuar, o atacante está recuperado da lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda e pode retornar diante do América-MG, nesta quinta-feira, em casa, ou no domingo, contra o Coritiba, novamente na Arena, pelo Brasileirão.

Neste sábado, o técnico Renato Portaluppi comandou a equipe em um jogo-treino diante da equipe de transição do Juventude. Foi a oportunidade de testar jovens e observar os reservas em ação. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol marcado por Lian, de apenas 17 anos. O grupo volta aos treinos nesta segunda-feira (19), visando o duelo com o Coelho na próxima quinta (22).

LEIA TAMBÉM: Jokic revela que perdeu troféu de MVP das Finais da NBA