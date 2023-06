Grêmio x Coritiba: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio volta a campo neste domingo (25), para enfrentar o Coritiba, às 16h, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória desta quinta-feira (22) sobre o América-MG, a equipe de Renato Portaluppi voltou ao G-4 da competição, e passou a ocupar a 3ª posição na tabela, com 20 pontos somados. Para esta partida, o treinador conta com os retornos de Kannemann e Bruno Uvini, suspensos diante dos mineiros.

Embalado pelo bom momento, o Tricolor enfrenta um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento, e está a 17 jogos sem vencer, somando todas as competições. No Brasileiro, a equipe que ainda ganhou nenhum jogo, foi derrotada nesta quinta, em casa, para o Inter, por 1 a 0, e está na lanterna, com 4 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo e Cristaldo (Cuiabano); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Coritiba - Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Thiago Dombroski; Robson, Bruno Gomes, Andrey, Marcelino Moreno e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Luanderson Lima dos Santos. No VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

SERVIÇO GRÊMIO X AMÉRICA-MG

Local: Arena do Grêmio;

Horário: 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere