América-MG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a vitória contra o Coritiba, nesta quinta-feira (22), que prolongou a sequência de invencibilidade da equipe para sete jogos, o Inter volta a campo neste domingo, às 18h30min, para enfrentar o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Mano Menezes subiu duas posições na tabela de classificação, e passou a ocupar o 8º lugar, com 17 pontos somados. As equipes voltam a se reencontrar após os mineiros terem desclassificado os gaúchos pelas quartas de final da Copa do Brasil.