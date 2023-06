Enner Valencia será apresentado na próxima segunda-feira, no Gigantinho

O Inter enfrenta o América-MG, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a expectativa do torcedor já está voltada para a chegada da grande contratação da temporada 2023: Enner Valencia será apresentado nesta segunda-feira (26), no ginásio Gigantinho. A festa está programada para às 19h, com a abertura dos portões às 18h.

A entrada é gratuita, mediante Check-In no Mundo Colorado, e a entrega de um quilo de alimento não perecível, na entrada. Logo em seguida, nesta quarta-feira, os comandados do técnico Mano Menezes voltam a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia, dentro de sua casa, em jogo válido pela última rodada do Grupo B da Libertadores da América.

Acertado com o clube desde fevereiro, quando assinou um pré-contrato para chegar em julho, o atacante, que irá vestir a camisa 13 alvirrubra, foi anunciado oficialmente no dia 12 de junho, quando o Beira-Rio ficou iluminado com as cores do Equador, em homenagem ao atleta.

O centroavante equatoriano após uma grande passagem peloFenerbahce, da Turquia. A demora para que a contratação fosse oficializada foi fruto de um acordo entre jogador e direção, na intenção de evitar repercussões negativas no país onde atuava, pois a temporada europeia estava em curso e se encaminhava para um momento decisivo, onde o Fenerbahce disputava o título do Campeonato Turco e da Copa da Turquia. O último jogo de Valência pela sua antiga equipe ocorreu no dia 11 deste mês, onde o atleta se sagrou campeão da copa disputada.

De férias após a Data Fifa, onde esteve a serviço de sua seleção para os amistosos contra Bolívia e Costa Rica, saindo vitorioso de ambos e marcando um gol em cada confronto, o atacante desembarca em Porto Alegre na madrugada desta segunda, para se encontrar com o torcedor, e passa a integrar os treinos com o restante do grupo no final deste mês.

A data de estreia da nova contratação ainda não foi definida, mas a previsão é de que ocorra no dia 09 de julho, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileiro. Caso o atacante ainda não esteja à disposição nesta data, ele deve entrar em campo pela primeira vez contra o Palmeiras, uma semana depois, no dia 16, no Beira-Rio, também pelo Nacional.