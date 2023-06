Gurias Coloradas perdem para a Ferroviária no duelo de ida das quartas do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas se complicaram na sequência do Brasileirão Feminino. Neste domingo (18), pelo jogo de ida das quartas e final da competição, o Inter mandou sua partida no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e acabou derrotado pela Ferroviária por 1 a 0. Com o resultado adverso, a equipe precisará reverter a vantagem do time paulista no jogo da volta, domingo que vem, às 10h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista.

O gol da vitória da Ferroviária aconteceu aos 37 minutos da etapa final. Após Tamara Bolt reivindicar uma lateral para as Coloradas, a árbitra assinalou o lance para as paulistas. Cobrança feita, Daiane recebeu pela direita e cruzou para Luana, sozinha, bater de primeira, sem chances para Gabi Barbieri, definindo o resultado na Serra.

Enquanto isso, os comandados de Mano Menezes seguem focados na recuperação do preparo físico, sob os olhares atentos do preparador Flávio de Oliveira. Já no sábado, o Colorado realizou um jogo-treino contra o FutVida. Com mais espaço para os suplentes e os mais jovens, o time venceu por 5 a 0 no CT Parque Gigante. Jean Dias, três vezes, Gabriel Barros e Lucca marcaram os gols. Os titulares não participaram da atividade. O grupo retoma os trabalhos na manhã desta segunda, visando a partida com o Coritiba, quinta-feira, no Couto Pereira.