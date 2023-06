Galdino tem lesão constatada e desfalcará o Grêmio na volta do Brasileirão

Visando a retomada dos jogos após onze dias sem jogos por conta da Data Fifa, o Grêmio prepara sua equipe para enfrentar o América-MG, nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante de sua torcida. De olho nas primeiras colocações da tabela e no confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando enfrenta o Bahia, pelo jogo da ida, no dia 4 de julho, o técnico Renato Portaluppi espera que a pausa no calendário tenha servido para revigorar o preparo físico de seu elenco, desgastado pela dura sequência de jogos que vinha disputando.

Quem é desfalque garantido para a retomada das competições é o atacante Everton Galdino, que deixou o treino de domingo alegando um desconforto na coxa. Nesta segunda-feira (19), ao ser avaliado pelo departamento médico no CT Luiz Carvalho, foi constatada uma distensão de grau 2 no músculo reto-anterior da coxa esquerda do jogador. O clube não informou o prazo para o retorno do atleta, e ele será reavaliado periodicamente.

Já Carballo e Villasanti são dúvidas, pois estão a serviço de suas seleções, e o desgaste físico dos atletas, titulares do time, podem influenciar na decisão do treinador de quem vai a campo. O primeiro joga nesta terça-feira, pelo Uruguai, em amistoso contra Cuba, e está cotado para ser titular da equipe de Marcelo Bielsa. Nesta mesma data, Villasanti se reapresenta no Tricolor, pois já disputou seu último compromisso pela seleção paraguaia, contra a Nicarágua, no domingo, onde atuou por 90 minutos.