Primeiro treino livre no GP do Canadá é cancelado por problema com câmeras

Após 45 minutos de bandeira vermelha, o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, nesta sexta-feira (16), foi cancelado. Houve problema com sistema interno de câmeras no circuito Gilles Villeneuve, em Montréal. A transmissão continuou chegando normalmente ao público, mas a direção de prova deixou de receber algumas imagens e a comunicação entre os equipamentos estava falhando, o que adiou o reinício por razões de segurança.