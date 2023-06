Goleiro Adriel se atrasa em treino e gera novo desconforto no Grêmio

Com a confiança em dia e a moral em alta, o Grêmio, que está com o calendário leve no mês de junho, descobriu, nesta terça-feira (6), o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Trata-se do Bahia, que bateu o Santos, nos pênaltis, na fase anterior. O Tricolor, que passou pelo Cruzeiro nas oitavas, definindo a classificação com uma vitória convincente na casa do adversário, é franco favorito para o confronto, que ocorrerá nas semanas dos dias 5 e 12 de julho.

O jogo da volta será na Arena, onde os comandados de Renato Portaluppi terão a oportunidade de decidir a vaga diante de sua torcida. Caso avance para as semifinais, a equipe celeste irá enfrentar o vencedor de Athletico-PR e Flamengo.

Com o mata-mata ainda distante no calendário, o grupo de jogadores se reapresentou nesta terça, após folga na segunda, para os treinos, visando o duelo contra o Flamengo, no domingo (11), fora de casa, no Maracanã. As duas equipes atravessam um bom momento na temporada, e enquanto os gaúchos estão tendo a semana livre para se preparar, o Rubro-Negro entra em campo nesta quinta-feira (8), contra o Racing, pela Libertadores.

Um destaque do treino desta terça foi o goleiro Adriel, que confundiu os horários da atividade e chegou atrasado no CT Luiz Carvalho. O arqueiro afirmou que achava que o treinamento seria no turno da tarde, enquanto, na verdade, ocorreu pela manhã. Gabriel Grando, que está sendo o titular debaixo das traves, ficou de fora das atividades com bola, devido a um desconforto na coxa esquerda. O jogador, porém, não preocupa e deve estar à disposição de Portaluppi para a partida diante dos cariocas.