Portaluppi tem semana livre para recuperar a parte física do elenco do Grêmio

Contente pela vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, no domingo, e embalado pela boa sequência de seis jogos sem perder, o Grêmio terá a semana livre para treinos, e só volta a campo no próximo domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, quando visita o Flamengo, às 18h30min, no Maracanã.

Com o triunfo mais recente e os três pontos somados, o Tricolor terminou a rodada no G-4 da competição, com 17 pontos, empatado com o terceiro colocado, Atlético-MG. O tempo servirá para que alguns jogadores que vêm sendo constantemente avaliados pelo departamento médico, como Suárez e Bitello, possam focar na parte física, melhorando seu condicionamento.

Ciente do tempo que tem para se preparar, o grupo celeste teve folga nesta segunda-feira (5), e retorna às atividades nesta terça, em treino no CT Luiz Carvalho. Com o sorteio da Copa do Brasil a partir das 13h, o Tricolor só tem mais três compromissos marcados para o mês de junho, todos pelo Brasileiro. Pela Copa, os jogos válidos pelas quartas de final só acontecerão no começo de julho.

Após um começo de campeonato sem muito brilho da equipe de Renato Portaluppi, o treinador parece ter encontrado o melhor esquema para o rendimento do time, com três zagueiros, que vem se mostrando seguro defensivamente, e efetivo no ataque, sendo mais reativo e sabendo explorar os espaços deixados pelo adversário.

A primeira vez que esta formação foi mandada a campo, foi na goleada sofrida por 4 a 1, para o Palmeiras, no Allianz Parque. Após a derrota, Portaluppi voltou a jogar com apenas dois defensores no miolo da zaga, contra Fortaleza e Cruzeiro, somando dois empates nos confrontos. Porém, no Grenal, a linha de três atrás voltou para ficar, e desde então, são quatro vitórias consecutivas, com apenas três gols sofridos e oito marcados.