Torcedores são multados em R$ 340 mil por racismo a Vini Jr.

Os sete torcedores espanhóis presos no mês passado por episódios de racismo contra Vinícius Júnior receberam suas punições nesta segunda-feira (5). A Comissão Permanente contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha se reuniu com o Conselho Superior de Esportes e decidiu que:



"Os quatro presos pela simulação de enforcamento com um boneco que usava a camisa de Vini Jr. em janeiro deste ano receberam multas de € 60 mil (cerca de R$ 316 mil na cotação atual) e foram proibidos de acessar recintos desportivos por um período de dois anos.

Já os outros três, presos pelos insultos racistas a Vini na partida entre Valencia e Real Madrid, receberam multas de € 5 mil (cerca de R$ 26 mil) e foram proibidos de acessar recintos desportivos por um período de um ano.

QUAIS SÃO OS EPISÓDIOS



Enforcamento de boneco



Em janeiro deste ano, um grupo de ultras do Atlético de Madri simulou o enforcamento de um boneco com a camisa de Vinicius Junior. O boneco foi pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: "Madri odeia o Real".



Insultos racistas da torcida do Valencia



No dia 21 de maio, torcedores do Valencia começaram a gritar "mono", "macaco" em espanhol, nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral. O jogo estava nos 15' do segundo tempo.



10 minutos após o início dos gritos, o árbitro paralisou a partida depois que os torcedores repetiram o gesto. O jogo foi interrompido por aproximadamente 5 minutos e foi necessário que o locutor do estádio pedisse para que os torcedores parassem por risco da partida ser encerrada.



Vinicius Junior começou a discutir com os torcedores do Valencia, e Ancelotti chamou o brasileiro no banco de reservas pedindo que ele se acalmasse. O brasileiro foi expulso após a reação.