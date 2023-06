Santos se surpreende com punição e revê planos por Eduardo Bauermann

A punição de 12 jogos para Eduardo Bauermann, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pegou não só o seu clube, como toda comunidade do futebol, de surpresa. O zagueiro do Santos teve o seu envolvimento em manipulação de partidas, para benefício de apostadores, comprovado, em caso que gerou grande repercussão na mídia nacional. O time esperava ao menos um ano de suspensão para o atleta, tendo em vista que outros jogadores também envolvidos no esquema tiveram sentenças mais severas.

Com o veredito, a diretoria do Peixe deve traçar um novo plano de ação para se desfazer de Bauermann, já que o gancho pode não dar segurança jurídica suficiente para uma rescisão por justa causa. O clube planejava processa-lo, caso o STJD entendesse que o delito fosse mais grave. Ele seria demitido e acionado na Justiça pelo Santos, que pediria as verbas rescisórias do contrato até o fim de 2024.

A equipe paulista, agora, adota uma posição de cautela e espera a decisão final por escrito, além da possibilidade da procuradoria do STJD recorrer. O time afirma que a prioridade é "proteger a instituição". Mesmo com a situação longe do ideal, não há pressa para decidir o futuro do zagueiro, que deve ser negociado em breve.

Bauermann pode ter mercado em alguns clubes do Brasil e, principalmente, no exterior. O Léon-MEX tentou contrata-lo, antes do início da operação "Penalidade Máxima" do Ministério Público de Goiás. Por se tratar de uma equipe de fora do país, onde o caso não teve tanta repercussão, a negociação pode ser mais fácil de concluir. Sem clima para permanecer no clube, o jogador está afastado e sequer sai de casa para treinar.

O Santos está muito satisfeito com a atuação de seu departamento jurídico. Mesmo pressionado para rescindir com o jogador, uma posição de cautela foi adotada, o vínculo foi suspendido provisoriamente e evitou uma insegurança jurídica. Outros clubes se anteciparam e demitiram atletas investigados, agora, há a possibilidade de que tenham problemas na Justiça, se as punições forem brandas como a de Bauermann.