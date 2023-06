PSG desmente o técnico Galtier e diz que jogo com Clermont não será despedida de Messi

Folhapress

O Paris Saint-Germain negou à agência AFP a afirmação do técnico Christophe Galtier sobre o futuro de Messi e disse que ele se expressou mal ao afirmar que o jogo contra o Clermont seria o último do argentino pelo clube."Christophe Galtier errou quando disse que a partida contra o Clermont seria a última de Messi no Parque dos Príncipes com o PSG nesta temporada", disse o clube.LEIA TAMBÉM: Denver, em sua primeira final, enfrenta o Miami, armado por Pat Riley, em sua 19ª finalNa entrevista desta quinta-feira (1), o técnico do PSG, Christophe Galtier, destacou a honra de ter dirigido o "melhor jogador da história do futebol". Messi ainda não renovou seu contrato que expira em 30 de junho. Apesar da declaração do clube, fontes da AFP confirmam que a saída de Messi ainda é uma possibilidade.Messi marcou 21 gols e fez 20 assistências em todas as competições nesta temporada pelo PSG, liderando a lista de assistências na Ligue 1 com 16. Rumores sugerem que Messi pode se transferir para o Barcelona, Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou o Inter Miami, dos Estados Unidos.