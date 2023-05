Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Tricolor quer manter vivo o sonho do hexacampeonato da Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio irão duelar, nesta quarta-feira (31), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h, no Mineirão. O primeiro confronto entre as duas equipes terminou empatado em 1 a 1, na Arena. A primeira partida foi muito disputada, ambos os times criaram boas chances de gol, e a expectativa é de que eles repitam a dose, em Belo Horizonte.