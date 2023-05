Grêmio aposta no retorno dos titulares para bater o Cruzeiro, em Minas Gerais

Embalado pelas vitórias no Grenal 439 e contra o Athletico-PR, respectivamente, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Grêmio mostra a força de seu elenco e acredita que pode alçar voos mais altos na temporada. Após os dois triunfos pelo Nacional, o grupo de Renato Portaluppi encara o Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no jogo da volta. Este é o único torneio sendo disputado simultaneamente com o Brasileiro. O jogo será disputado no Mineirão, às 20h desta quarta-feira (31). Pela ida, na Arena, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Muito se fala que o Tricolor depende da criatividade de Suárez e Bitello para vencer os seus compromissos. É inegável que os dois são os destaques da temporada, mas o time conseguiu provar, na última rodada, que mesmo jogando sem os dois (preservados), é capaz de competir em alto nível, ainda que sem tanto brilhantismo. O Furacão é conhecido por ser páreo duro em seus domínios e a derrota para os gaúchos foi apenas a primeira na temporada, jogando na Arena da Baixada, o que aumenta ainda mais o feito gremista.

Mesmo sendo competitivo sem os seus expoentes, é necessário que os melhores estejam em campo nos momentos decisivos. E assim será em Belo Horizonte, onde os poupados irão retornar à equipe para tentar buscar, fora de casa, a classificação para as quartas de final. Com a expectativa de brigar por um grande título, ainda neste ano, o Grêmio precisa se manter vivo na Copa do Brasil.

A avaliação feita pela direção e pelo próprio Portaluppi é de que o elenco não é capaz de brigar por um campeonato de pontos corridos, devido à necessidade de ter um elenco mais encorpado. O comandante já chegou a demonstrar publicamente seu descontentamento por não ter as peças necessárias para estar na briga pelas taças disputadas ao longo do ano.

Porém, as atuações recentes mostram que o grupo é capaz de se comportar muito bem em jogos difíceis e, mesmo sabendo que o caminho para o troféu ainda é longo, uma classificação nesta quarta-feira pode ser o suficiente para despertar aquele sentimento de confiança na torcida. O Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira à tarde para um treino onde a imprensa só teve acesso ao aquecimento. A delegação viaja nesta terça-feira, às 14h, em voo fretado, para Belo Horizonte.