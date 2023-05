Grêmio misto vence Athletico-PR por 2 a 1 na Arena da Baixada

O Grêmio foi até Curitiba para enfrentar o Athletico-PR pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. A partida terminou em 2 a 1 para o Imortal, com gols de Cuiabano, Vitor Roque e Bruno Uvini. O Tricolor teve Luis Suárez, Kannemann, Bitello e Carballo como desfalques para o jogo.



No primeiro minuto de jogo, o uruguaio Canobbio enfiou para Vitor Roque, que ficou cara a cara com Adriel. O goleiro fechou bem o ângulo e Roque tocou por cima da meta. Aos 14, Pedro Henrique cabeceou após um escanteio e a bola foi para fora. O Furacão tinha o controle da partida, o Grêmio apenas esperava por oportunidades para montar contra-ataques rápidos.

LEIA MAIS: Max Verstappen conquista pole inédita no GP de Mônaco

Aos 15 minutos, Vina bateu de fora e a bola passou raspando no travessão de Bento. Aos 26, Villasanti cruzou rasteiro, a bola chegou no pé de Cuiabano, que bateu de primeira para fora. Grande chance perdida pelo Grêmio. Aos 30 minutos, Galdino passou para Cuiabano na entrada da área, o lateral bateu forte no meio do gol e Bento não conseguiu tirar. Athletico-PR 0x1 Grêmio.



Logo depois, aos 33, Vitor Bueno enfiou para Vitor Roque, que recebeu dentro da área e deu uma cavadinha para tirar de Adriel. Athletico-PR 1x1 Grêmio. Com estratégias diferentes, ambas as equipes buscavam atacar e faziam um bom jogo de futebol. Aos 47 minutos, Gustavo Martins cabeceou e Bento agarrou firme.



A segunda etapa começou com avanços do Tricolor. Aos quatro minutos, Reinaldo bateu o escanteio e Bruno Uvini cabeceou forte para colocar o Imortal em vantagem. Athletico-PR 1x2 Grêmio. Aos 15, Galdino esticou para o meio, bateu de fora da área e errou o alvo. Aos 23, Tiago Heleno recebeu cruzamento dentro da área gremista e cabeceou para fora.



Aos 31, o zagueiro Tiago Heleno agarrou a bola com as mãoes após um carrinho na frente da área. O lance polêmico gerou um cartão amarelo. Aos 34 minutos, após afastamento da defesa em escanteio, Canobbio bateu de longe e Adriel defendeu. O Furacão fazia uma pressão extrema para empatar o jogo. Recuado, o Grêmio apenas se defendia. O Imortal segurou o jogo e saiu vitorioso com seu time misto.



Athletico-PR 1 Bento; Madson (Kelvin), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Cuello); Erick, Christian (Alex Santana) e Vitor Bueno (William Bigode); Canobbio, Pablo (Terans) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.



Grêmio 2 Adriel; Reinaldo, Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Fábio (João Pedro); Cuiabano (Diogo Barbosa), Villasanti e Mila (Lucas Silva); Vina (André Henrique) e Galdino (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem – Savio Pereira Sampaio.