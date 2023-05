Inter x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Bahia se enfrentam, neste domingo (28), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Beira-Rio. O Colorado vem de uma vitória dramática, por 2 a 1, no meio de semana, contra o Metropolitanos-VEN, fora de casa, pela Libertadores da América e precisa da reabilitação também no Nacional.

Ainda sob desconfiança da torcida, a equipe, que está na 15ª posição, apenas duas acima da zona do rebaixamento, busca se recuperar na competição, já que não pontua há quatro jogos.

O Bahia também passa por um momento delicado, nas últimas três rodadas do Brasileirão, conquistou apenas um ponto. Os visitantes possuem a mesma pontuação do Inter, com 7 pontos em sete jogos. Pelo saldo de gols, o tricolor baiano fica à frente do Colorado - 13º contra 15º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Inter - John; Rômulo, Moledo, Nico Hernandez, Thauan Lara; Johnny, De Pena (Campanharo) e Alan Patrick; Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Bahia - Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte e Vitor Hugo; Vitor Jacaré, Thaciano, Cauly, Ryan e Ademir; Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, como auxiliares. No VAR, estará Daiane Muniz.



SERVIÇO INTER X BAHIA:

Local: Estádio Beira-Rio;

Horário: Às 16h deste domingo;

Transmissão: RBS TV e Premiere.

INGRESSOS

Mundo Colorado As entradas estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 160,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o sitepara fazer o check-in. Para os não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos até o dia do jogo de forma on-line, ao valor de R$ 100,00.