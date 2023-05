Contra o Athetico-PR, Grêmio busca dar sequência às vitórias

Embalado pela vitória sobre o maior rival, o Grêmio volta a campo neste sábado (27), às 16h, para enfrentar o Athletico-PR, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encarar a equipe do técnico Paulo Turra, discípulo de Luiz Felipe Scolari, o Tricolor deve preservar alguns atletas, além de outros desfalques lesionados. O jogo terá transmissão exclusiva do canal fechado TNT e do aplicativo para sócios Rede Furacão. O histórico de duelos dentre as equipes é favorável ao Imortal, que tem 33 vitórias e 18 derrotas em 70 jogos disputados.

Após uma semana cheia de treino, o técnico Renato Portaluppi fará mudanças para escalar o time na Arena da Baixada. Ele não contará com o zagueiro Kannemann, suspenso por expulsão no Grenal 439, além da preservação do meio-campista Bitello e do centroavante Luis Suárez, evitando desgaste dos dois atletas em gramado sintético. Já o volante Pepê, com uma lesão grave na coxa, está fora por dois meses.

As boas notícias são o retorno do lateral-direito João Pedro e a recuperação rápida do zagueiro Bruno Alves, que sofreu uma entorse leve no último domingo. Ambos estão disponíveis para atuar contra o Furacão. Com isso, o Tricolor pode ter Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves (Gustavo Martins), Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Mina, Galdino, Cristaldo e Cuiabano; Vina. A única surpresa promovida pelo treinador pode ser a manutenção dos três zagueiros, com isso, Gustavo Martins entraria para a saída de Cuiabano.

Fora de campo, o jogador da base Kauan Kelvin não irá renovar com o clube. Após diversas tentativas e propostas da direção, o atacante de 18 anos preferiu não seguir no Tricolor e seu futuro deve ser o futebol português. Por outro lado, o contrato do jogador Nathan Fernandes está próximo da renovação. O jogador de 18 anos, autor do gol da vitória no Grenal sub-20 da última quarta-feira, deve ser ampliado até 2027.