Metropolitanos-VEN x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pelo Grupo B da Copa Libertadores da América, Inter e Metropolitanos-VEN duelarão nesta quinta-feira (25), às 21h. Os times disputam posições diferentes na competição, pois o Colorado quer chegar aos oito pontos e assumir a liderança da chave, enquanto os venezuelanos buscam sua primeira vitória na competição. A partida é válida pela 4ª rodada e ocorre no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UVC). No primeiro confronto entre as equipes, disputado no Beira-Rio, o Colorado saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com gol de Alemão nos acréscimos da segunda etapa.