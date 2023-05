De olho no Metropolitanos, Inter quer deixar a crise para trás

Em crise e vindo de cinco derrotas consecutivas, o Inter busca retomar o caminho das vitórias o quanto antes. O treinador Mano Menezes comandou nesta terça-feira, o primeiro treino após sua permanência no cargo ter sido oficializada pela direção colorada. Optar pela continuidade do técnico foi uma insistência do presidente Alessandro Barcellos, que mesmo contrariado pelo Conselho de Gestão, acredita que Mano seja capaz de recuperar o ânimo da equipe e reverter a sequências de seis jogos sem vencer.

Com os portões fechados para imprensa, o treino ocorreu no turno da manhã e foi o último feito pelo grupo antes do embarque para Caracas, onde o time enfrentará o Metropolitanos pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, às 21h. Ainda nesta terça-feira, no começo da tarde, a delegação partiu em voo fretado do Aeroporto Salgado Filho para a capital venezuelana.

Um dos principais argumentos de Barcellos para a manutenção do técnico colorado é de que os reforços prometidos pela direção ainda não chegaram. Enner Valencia, centroavante equatoriano que assinou um pré-contrato com o Inter em fevereiro deste ano, é a contratação mais badalada do clube para a temporada, mas só chega no começo de julho.

Já o retorno do volante Charles Aránguiz também gerou grande expectativa na torcida, que lembra com carinho da última passagem do chileno pelo Beira-Rio. O atleta está sem atuar há seis meses por causa de uma lesão no quadril e outra na panturrilha. Em fase final de recuperação, Aránguiz deve ser relacionado em breve.

Além dos reforços que estão para chegar, a volta do volante Gabriel também é aguardada ansiosamente. Desde que rompeu os ligamentos do joelho na segunda metade da temporada passada, ninguém conseguiu se firmar como titular na posição do jogador.

Mesmo com Mano sendo mantido como comandante da equipe do Inter, houveram mudanças no departamento de futebol. O diretor executivo WIlliam Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli foram desligados de seus respectivos cargos. A diretoria busca, primeiramente, encontrar um novo coordenador técnico para a vaga de Orlandelli. O perfil traçado para o profissional é de alguém com mais "estofo", experiente e capaz de gerir a crise que o clube está passando, como foi com Paulo Autuori no ano passado. Nomes conhecidos pela torcida colorada como Abel Braga e Muricy Ramalho estão cotados para o cargo. Nesta quinta-feira, pela 4ª rodada da Libertadores, o Inter busca uma vitória na Venezuela a todo custo, visando sair o quanto antes da péssima fase que está passando.