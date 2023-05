Departamento médico do Grêmio trabalha para liberar jogadores

O Grêmio escalou seu time reserva e realizou um jogo-treino contra o São José nesta terça-feira (23). Após dois tempos de 30 minutos, o Tricolor saiu com um empate em 1 a 1, no CT Luiz Carvalho. Bruno Jesus abriu o placar para o Zequinha e o zagueiro Gustavo Martins empatou de cabeça. A partida ainda contou com uma defesa de pênalti do goleiro Adriel. O treinador Renato Portaluppi vem utilizando esses confrontos para testar atletas e dar ritmo de jogo aos suplentes.

A equipe gremista teve Adriel entre as traves. Após as polêmicas envolvendo o técnico, seu empresário e o presidente Alberto Guerra, o camisa 1 vem trabalhando e retomando a confiança de todos no clube. Thomas Luciano, Gustavo Martins, Natã e Diogo Barbosa sustentaram o sistema defensivo. Thomas foi quem cometeu a penalidade defendida por Adriel. O meio de campo foi composto por Mila, Lucas Silva, Nathan, Galdino e Cuiabano. Vina foi o centroavante isolado. Os jogadores titulares treinaram em outro campo e fizeram exercícios de recuperação muscular.

João Pedro e Jhonata Robert correram em volta do gramado. Jhonata se recupera de uma lesão desde outubro de 2022, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Já João Pedro trata uma lesão grau 2 na coxa esquerda.

O meio-campista Pepê segue no departamento médico. Ele sofreu uma lesão tendínea grave no músculo da coxa esquerda. Ainda não há uma previsão exata de retorno, mas, ao menos, pelos próximos dois meses, ele não voltará aos gramados.

Enquanto nisso, o zagueiro Geromel está em fase final de recuperação da lesão no joelho esquerdo, mas também não possui data para ficar à disposição.

O Tricolor se prepara para a partida contra o Athletico-PR, que ocorre às 16h deste sábado. O duelo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba. Expulso no Grenal 439, o zagueiro Kannemann desfalca o time contra o Furacão. Também há possibilidade de alteração no ataque, pois Suárez não costuma jogar em gramados sintéticos e pode permanecer na Capital. Agora, a equipe busca uma sequência de resultados positivos e ganhar confiança para o restante da temporada. O time ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com onze pontos.