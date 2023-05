Grêmio aprova e esquema com três zagueiros deve ser adotado

O Grêmio saiu vitorioso do Grenal 439 pelo placar de 3 a 1 e conseguiu acalmar os ânimos na Arena. A vitória com certa folga deu força ao trabalho do técnico Renato Portaluppi, que chegou à marca de 28 Grenais, com 12 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas em clássicos. Como mandante, o Tricolor não perde para o Inter há 17 anos no Brasileirão.

Na partida, Portaluppi utilizou o esquema tático 3-4-3, com três zagueiros e conseguiu resultado jogando de maneira diferente. Por isso, há probabilidade da equipe seguir nesse formato, já que o treinador compreendeu as debilidades das laterais do time e reforçou com defensores próximos, gerando uma marcação dupla.

O primeiro tempo da partida terminou com uma grande diferença na posse de bola, o Grêmio teve apenas 32% da posse, mas conseguiu ser efetivo nas finalizações. Além disso, há falta de pontas de velocidade, fator que dificulta o desenvolvimento do 4-2-3-1 característico de Portaluppi, faz com que o treinador deva seguir com os três zagueiros.

Apesar do clima mais leve no CT Luiz Carvalho, o time segue com uma campanha medíocre no Brasileiro - com três vitorias, dois empates e duas derrotas -, e terá o jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no fim do mês. O objetivo é aprender com a vitória sobre o rival, definir um padrão tático, manter a regularidade e conquistar um estilo efetivo de jogo.

Agora, o pensamento está na partida contra o Athletico-PR, no sábado (27), às 16h, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Grêmio terá a semana para treinar, mas não contará com os zagueiros Bruno Alves e Kannemann, e o centroavante Luis Suárez para o confronto. Bruno saiu do clássico com dores no tornozelo, o defensor argentino cumpre suspensão pela expulsão e Luisito não costuma jogar em estádios com gramado sintético, como o utilizado na Arena da Baixada. Por isso, Renato precisará mudar sua escalação mais uma vez e encontrar soluções para os desfalques.