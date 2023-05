Sem propor soluções, governo da Espanha condena racismo no futebol

mais um episódio de racismo (o décimo na temporada vigente), o Conselho Superior de Esportes, a Secretaria de Estado para o Esporte e o Ministério da Cultura e do Esporte divulgaram um comunicado repudiando a violência no futebol. Os três órgãos fazem parte do governo do país. O texto foi endossado pelo presidente da Espanha, Pedro Sánchez, no Twitter. Nem o comunicado nem o político citaram Vinicius pelo nome. Após(o décimo na temporada vigente), o Conselho Superior de Esportes, a Secretaria de Estado para o Esporte e o Ministério da Cultura e do Esporte divulgaram um comunicado repudiando a violência no futebol. Os três órgãos fazem parte do governo do país. O texto foi endossado peloPedro Sánchez, no Twitter. Nem o comunicado nem o político citaram Vinicius pelo nome.

Tolerância zero com o racismo no futebol. O esporte se fundamenta nos valores da tolerância e do respeito. O ódio e a xenofobia não devem ter espaço em nosso futebol nem em nossa sociedade", escreveu Sánchez. No último domingo (21), o atacante do Real Madrid foi alvo de insultos raciais na partida contra o Valencia, disputada no estádio Mestalla, pelo campeonato espanhol. Ele chegou a apontar para um dos agressores. Em confusão ao final do jogo com os jogadores adversários, Vinicius ainda foi o único expulso, também envolvidos no atrito, foram advertidos com cartão amarelo.

No comunicado, o governo condena "de forma enérgica" os insultos racistas que têm acontecido no futebol espanhol. "A xenofobia demonstrada por alguns energúmenos nos envergonha como sociedade (...) A violência, o racismo e qualquer tipo de discriminação são a antítese dos valores do esporte, que são precisamente os de respeito, empatia e o espírito de equipe", afirma o texto.

O comunicado não propõe nenhuma solução concreta para combater o racismo, a não ser promover, junto com a Federação Espanhola e LaLiga (entidade que organiza o torneio nacional) uma campanha de conscientização direcionada aos torcedores. O Valencia anunciou nesta segunda-feira (22) ter identificado um dos torcedores que insultaram o brasileiro.