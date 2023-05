Inter demite Diretor Executivo e Coordenador Técnico; Mano é mantido no cargo

Bolívar Cavalar

Após mais uma derrota do Inter, desta vez para o rival Grêmio, neste domingo (21), o Colorado anunciou a saída do diretor executivo, William Thomas, e do coordenador técnico, Sandro Orlandelli, do clube. Com uma sequência de cinco derrotas e seis partidas sem vencer, o pressionado treinador Mano Menezes é mantido no cargo.